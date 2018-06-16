Процессор MediaTek Helio A22 рассчитан на недорогие LTE-смартфоны

Процессор MediaTek Helio A22 рассчитан на недорогие LTE-смартфоны

Компания MediaTek официально представила новый мобильный процессор — бюджетное изделие Helio A22, производящееся по 12-нанометровой технологии на предприятии TSMC.

В состав чипа входят четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A53, которые функционируют на тактовой частоте до 2,0 ГГц. Возможно использование оперативной памяти LPDDR3-933 объёмом до 4 Гбайт и LPDDR4x-1600 ёмкостью до 6 Гбайт. Поддерживается работа с флеш-накопителями eMMC 5.1.

Графическая часть полагается на интегрированный контроллер IMG PowerVR. Допускается работа с дисплеями с разрешением до 1600 ? 720 точек.

Процессор MediaTek Helio A22 рассчитан на недорогие LTE-смартфоны

Устройства на новой платформе могут оснащаться двойной камерой на основе сенсоров с разрешением до 13 и 8 млн пикселей. Поддерживаются также одиночные камеры с разрешением до 21 млн пикселей. Производители смартфонов смогут реализовывать функцию разблокировки по лицу AI Face ID (Face Unlock).

Процессор обеспечивает возможность работы в мобильных сетях четвёртого поколения LTE (Cat-7 DL / Cat-13 UL). Реализована также поддержка беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, спутниковых навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo, FM-радио.

Поставки процессора MediaTek Helio A22 уже начались.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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