Смартфоны Meizu 15 представят в конце апреля

Стала известна дата анонса смартфонов Meizu 15 – презентация состоится уже в текущем месяце. Соответствующие приглашения уже разосланы, а сами аппараты, напомним, являются юбилейными. В этом году компания Meizu отмечает 15 лет со дня своего основания, и именно по этой причине смартфоны носят название Meizu 15.

Meizu 15

Их анонс состоится 22 апреля в Китае, и это будут совершенно новые аппараты для самой Meizu, максимально современные как в плане дизайна, так и в плане начинки, с учетом их класса. Всего в линейку войдут три гаджета: Meizu 15 Lite, Meizu 15 и Meizu 15 Plus с экранами 5,5 и 6 дюймов соответственно при соотношении сторон 18:9. Все три аппарата смогут делать 20-мегапиксельные селфи и будут работать на Android 8 Oreo уже из коробки, и все они получат сканер отпечатков пальцев на боковом торце корпуса.

Между тем, это все-таки не флагманы, поскольку, во-первых, Meizu 15 и 15 Plus будут построены на процессоре Qualcomm 660, а младший 15 Lite получит менее мощный CPU, во-вторых, уже летом этого года свет увидит топовый Meizu 16 с процессором, по слухам, Qualcomm 845. И все-таки, приятно видеть, что Meizu наконец-то отказалась от чипов MediaTek, производительность которых оставляет желать лучшего. Цены на смартфоны Meizu 15 не разглашаются.


Максим Мишенев, MobileDevice


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