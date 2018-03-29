Представлено первое официальное изображение OnePlus 6

Китайский сегмент интернета продолжает фонтанировать изображениями пока не анонсированного смартфона OnePlus 6. Вчера была показана его задняя панель, отделанная деревом, а сегодня сама OnePlus опубликовала первый официальный рендер своего грядущего флагмана. На предоставленном изображении сразу виден главный и, возможно, единственный недостаток OnePlus 6 – ужасная монобровь, доставшаяся ему от Apple iPhone X.

OnePlus 6

Как известно, продажи десятого Айфона в Китае просели именно из-за этого выреза, поскольку китайцы не хотят покупать смартфон за такие деньги, с учетом отсутствия значительной части полезной площади дисплея. Карл Пей, основатель OnePlus, прекрасно понимает, что неприятие моноброви может затронуть и его новый флагман, поэтому, презентуя изображение, он подчеркнул, что вырез в экране – это нормально, не объяснив при этом, почему.

Между тем, как можно заметить, верхняя рамка экрана у OnePlus 6 не такая уж и тонкая, и в ней легко могли бы поместиться и динамик, и сенсоры, и даже, при желании, фотокамера. Хорошо еще, что сам вырез будет меньше, чем у Айфона – его размеры составят 20х7 миллиметров, и это точные габариты, предоставленные самой OnePlus. К характеристикам флагмана OnePlus 6 относятся процессор Qualcomm 845, 6 или 8 Гб RAM, 64-256 Гб ROM, экран с соотношением сторон 19:9, стеклянная или деревянная задняя панель и прошивка Android 8.1 Oreo. Анонс OnePlus 6 состоится в июне этого года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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