Бренд Palm вернется на мобильный рынок уже в этом году

Много лет назад под брендом Palm выпускались очень неплохие по тем временам коммуникаторы и карманные компьютеры, но пережить «смартфонизацию» мира компания не смогла и была выдавлена с рынка конкурентами. Но история, как известно, развивается по спирали, так что совсем скоро нас ждет грандиозное (или нет) возвращение Palm.

Palm

О грандиозности камбека Palm судить пока что рано, но кое-какие предположения уже можно сделать. Вспомним, что еще совсем недавно под брендом BlackBerry выпускались действительно интересные гаджеты, а современные модели стали безликими, и то же самое касается продукции Alcatel. В настоящее время оба бренда принадлежат китайской компании TCL, которая не так давно прикупила, собственно, и Palm. Согласно последним утечкам, оживление Palm состоится уже в этом году, и легендарный логотип будет нанесен на сенсорный смартфон под управлением Android, и пока неизвестно, будет у него аппаратная клавиатура или нет.

Премьера первого за долгое время смартфона Palm запланирована на третий квартал текущего года. Судя по всему, TCL жаждет повторить опыт китайского холдинга HMD Global, который в начале 2017 года возродил бренд Nokia, что привело к колоссальному успеху на мировом рынке. К слову, у самой Nokia намечается релиз еще нескольких смартфонов, в том числе и флагманского Nokia 9 с суперсовременной начинкой.

Максим Мишенев, MobileDevice


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