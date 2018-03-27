Sony покажет два планшета линейки Xperia XZ2

Компания Sony работает сразу над несколькими мобильными устройствами, среди которых есть новый флагманский смартфон XZ2 Premium с экраном Quad HD и топовой аппаратной начинкой. Также она трудится сразу над двумя планшетными компьютерами, и оба войдут в ту же серию Xperia XZ2.



Пока что планшеты Xperia XZ2 не представлены официально, но на их существование намекнули инсайдеры, добавив, что это будут очень мощные устройства. Компьютеры получат экраны на 8 и 10 дюймов по диагонали и, внимание, процессоры Qualcomm 835 и 845 соответственно, так что речь идет о настоящих флагманских решениях на базе Android 8 Oreo от Google . По сути, Sony разрабатывает будущих конкурентов самым дорогим версиям Apple iPad , включая пока не представленный iPad Pro 2018 с Face ID, а также планшеты Samsung Tab S3 самых последних версий.



Следует отметить, что мировые продажи планшетов на базе Android и iOS падают уже несколько лет подряд, уступая место устройствам на Windows и заодно намного более удобным в использовании планшетам. С учетом мощной начинки, стоимость планшетов серии Xperia XZ2 вполне может превысить отметку в 700 долларов США .