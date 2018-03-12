Nokia 9 получит «козырек» и сканер отпечатков в дисплее

Благодаря профильному изданию NokiaPowerUser стали известны некоторые особенности готовящийся к выпуску смартфона Nokia 9. Грядущая новинка получит вырез в верхней части экрана как у iPhone X, а дактилоскопический сканер будет интегрирован в дисплей.

Как сообщает источник, Nokia 9 будет обладать изогнутым безрамочным дисплеем от края до края, как в Nokia 8 Sirocco, но с соотношением сторон 18: 9. Также аппарат получит инновационную камеру. Согласно предыдущим слухам, это будет камера Penta, разработанная совместно с Carl Zeiss.

Nokia 9 оснастят 5,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1440?2560 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной памяти, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Емкость аккумулятора составит 3250 мАч. Работать новинка будет под управлением ОС Android 8.0 Oreo.

Официальный дебют Nokia 9 (2018) состоится на выставке IFA 2018, которая пройдет в начале сентября нынешнего года.