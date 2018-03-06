Порошенко предложил провести тендер на 3G- и 4G-связь в сельской местности

На продажу могут выставить лицензии в частотном диапазоне 900 МГц.

Президент Петр Порошенко ожидает от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), тендера на запуск связи стандарта 3G и 4G в частотном диапазоне 900 МГц.

"Я думаю, что после этого аукциона мы поручим, чтобы наш регулятор провел еще один аукцион в 900-м диапазоне, где мы сможем запускать третье и четвертое поколение для сел и поселков - для того, чтобы была возможность развиваться сельской медицине, сельскому образованию, чтобы сельсовет имел надежную и эффективную интернет-связь", - сказал Порошенко в ходе тендера на 4G во вторник в Киеве , передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, Порошенко неоднократно призывал обеспечить села скоростным интернетом, чтобы селяне могли воспользоваться услугой телемедицины.