Порошенко предложил провести тендер на 3G- и 4G-связь в сельской местности

На продажу могут выставить лицензии в частотном диапазоне 900 МГц.

Порошенко предложил провести тендер на 3G- и 4G-связь в сельской местности
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко ожидает от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), тендера на запуск связи стандарта 3G и 4G в частотном диапазоне 900 МГц.

"Я думаю, что после этого аукциона мы поручим, чтобы наш регулятор провел еще один аукцион в 900-м диапазоне, где мы сможем запускать третье и четвертое поколение для сел и поселков - для того, чтобы была возможность развиваться сельской медицине, сельскому образованию, чтобы сельсовет имел надежную и эффективную интернет-связь", - сказал Порошенко в ходе тендера на 4G во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, Порошенко неоднократно призывал обеспечить села скоростным интернетом, чтобы селяне могли воспользоваться услугой телемедицины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
MWC 2018: ASUS представила смартфоны ZenFone 5MWC 2018: ASUS представила смартфоны ZenFone 5
Игровой смартфон Nubia засветился на рендерахИгровой смартфон Nubia засветился на рендерах
MWC 2018: «флагманский» смартфон TP-Link Neffos N1MWC 2018: «флагманский» смартфон TP-Link Neffos N1
Sonim XP8 назван самым прочным смартфоном в миреSonim XP8 назван самым прочным смартфоном в мире
Спустя год создатели самого минималистичного телефона за $100 решили добавить новые функции. Он стал в 4 раза дорожеСпустя год создатели самого минималистичного телефона за $100 решили добавить новые функции. Он стал в 4 раза дороже
Блок рекламы


Похожие новости
Где и когда в Украине запустят 4G-связьГде и когда в Украине запустят 4G-связь
Операторы предложили стартовые цены за 4G-лицензии в диапазоне 2600 МГц. Суммарно это 2,3 млрд гривен
Порошенко пообещал конкурс на 4G в ближайшие дниПорошенко пообещал конкурс на 4G в ближайшие дни
Определена дата торгов по первому 4G-тендеруОпределена дата торгов по первому 4G-тендеру
Vodafonе, lifecell и "Киевстар" подали заявки на 4G-тендер в диапазоне 2600 МГцVodafonе, lifecell и "Киевстар" подали заявки на 4G-тендер в диапазоне 2600 МГц
Тендер на 4G в диапазоне 1800 МГц пройдет в конце февраля - начале мартаТендер на 4G в диапазоне 1800 МГц пройдет в конце февраля - начале марта
Операторы проведут тендер на строительство в киевском метро 3G и 4G. Может заработать уже в 2018 году
Компания основателя «Киевстар» предложила свои частоты для 4G-аукциона. Стоимость — от 1,1 млрд грн
«Киевстар» предложил корпоративным абонентам бесплатно подключить безлимитный 3G
Тендер на 4G-связь пройдет в январе 2018 года
Последние новости
Подгружаем последние новости