MWC 2018: Sony представила беспроводную гарнитуру Xperia Ear Duo

Sony Mobile Communications презентовала на выставке MWC 2018 продвинутую беспроводную гарнитуру Xperia Ear Duo с технологией «открытого звука», концепцию которой компания продемонстрировала более 2 лет назад.

Суть технологии фактически является противоположностью стандартным наушникам Sony с шумоподавлением – Xperia Ear Duo не изолированы от окружающей среды. Пространственный акустический проводник передает звук с внешнего основного блока в ухо, при этом опорное кольцо расположено вокруг ушного канала для избежания перекрытия музыкой звуков окружающей среды. Технология Clear Phase предназначена для автоматической регулировки громкости для подстройки под уровень окружающих и фоновых шумов, а также для устранения дисперсии звука.

Xperia Ear Duo содержит функцию голосового управления для доступа к помощникам Google Assistant и Siri. Благодаря четырем микрофонам наушники способны выделить голос из окружающего шума. Помимо этого, гарнитура оснащена датчиками, реагирующими на движения головы, что позволяют отвечать или отклонять звонки кивком или отрицательным покачиванием головой, а управлять проигрыванием музыки поворотом головы по сторонам.

Sony Xperia Ear Duo крепятся под ухом и не мешают носить очки или другие аксессуары. Опорное кольцо доступно в трех размерах, также присутствует защита от брызг по стандарту IPX2 и поддержка Bluetooth 4.2.

Наушники совместимы с мобильными устройствами под управлением Android и iOS . Время автономной работы в режиме прослушивания музыки составляет 4 часа, а футляр с интегрированным аккумулятором обеспечивает до 3 дополнительных циклов зарядки.

Sony Xperia Ear Duo станут доступны со II квартала 2018 года в черной и золотистой цветых вариациях по рекомендованной стоимости $279,99.