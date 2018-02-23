Мы протестировали 4G в Киеве: первые впечатления

По данным компании, сейчас 3G-связь доступна примерно на 80% территории страны. Первые запуски 4G в сети «Киевстар» (в диапазоне 2600 МГц) планируются в крупных городах, если же сравнивать покрытие в 2600 МГц и в 1800 МГц, получится такая картина: , пишут AIN.UA

Мы протестировали 4G в Киеве: первые впечатления

Если бы в Украине действовала технологическая нейтральность (в случае мобильной связи — возможность предоставлять различные стандарты связи на имеющихся частотах вместо необходимости покупать лицензию под каждый вид связи), то 3G операторы могли бы давать с существующих GSM-сайтов и покрытие было бы намного шире (на сегодня есть проекты законов, предлагающие технологическую нейтральность, но они пока не приняты).

Во время тестирования 4G абонентам будут предлагать бесплатно попробовать услугу. Что же касается новых 4G-тарифов, в компании не дают конкретных цифр, но говорят, что они могут быть дороже существующих на 10-15%.

Когда связь все же заработает, какие изменения ждут владельцев смартфонов? В компании отмечают, что чем смартфон дороже и новее, тем более высокую скорость передачи в 4G-сети он обеспечит (для этого нужно проверять показатель LTE Cat (например, в категорию Advanced попадают устройства с LTE Cat 6 и выше):

Мы протестировали 4G в Киеве: первые впечатления

Еще немного данных о том, какие базовые скорости в 4G-сети смогут поддерживать популярные модели смартфонов:

Мы протестировали 4G в Киеве: первые впечатления

Что еще может влиять на работу смартфона в такой сети — технология аггрегации несущих частот (carrier aggregation). Она дает объединить диапазоны стандарта LTE (те же 2600 и 1800 МГц, к примеру), т.е. смартфон может передавать и получать данные на нескольких диапазонах, но более старые смартфоны будут «выбирать» только один диапазон.

Для тестов в офисе компании установили базовую станцию: это два верхних передатчика, они работают в диапазоне 1800 МГц, под ними — еще два, которые работают в 2600 МГц.

Во время теста к станции было подключено одновременно 16 устройств. И базовая станция, и антенна находились прямо в помещении, где проходили тесты. Скорость, с которой работает передача и прием данных, напрямую зависят от нагрузки на станцию, так что в реальных условиях цифры, которые мы приведем ниже, могут отличаться.

Мы протестировали 4G в Киеве: первые впечатления

Мы тестировали связь на моделях Samsung Galaxy S8 и Huawei Mate 10. Когда устройство находится в LTE-сети, на экране появляется значок 4G+:

Мы протестировали 4G в Киеве: первые впечатления

Как проходит Speedtest от Ookla на одной и той же модели при включенном LTE и при 3G:

Мы протестировали 4G в Киеве: первые впечатления
Мы протестировали 4G в Киеве: первые впечатления

Для LTE download составил 96,4 Мбит/с, upload — 28,9 Мбит/с, для 3G на том же устройстве — 16 и 1,9 соответственно.

Тяжелые приложения из Google Play скачиваются в 4G почти мгновенно, например, классическая Angry Birds на 100 МБ загрузилась и установилась примерно за секунду. То же касается и загрузки/просмотра/перемотки онлайн-видео. Если в 3G-сети — нормальная практика ожидать буферизации HD-видео — в 4G оно подтягивается очень быстро (мы проверяли на YouTube-роликах на 1080p, видео 4K-разрешения загрузить не удалось).

На более дорогой модели скорость сети уже превышает 500 Мбит/с:

Мы протестировали 4G в Киеве: первые впечатления

За примерно получасовое использование смартфонов в сетях 4G и 3G мы не заметили сильной разницы в нагрузке на батарею. В смартфонах, которые рассчитаны на 4G-сеть, емкость батарей выше, поэтому разница не должна быть особенно заметной.


Ольга Карпенко, AIN


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