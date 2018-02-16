Смартфоны Moto G6 представлены на пресс-рендерах
В сеть выложили пресс-рендеры смартфонов серии Moto G6, пока еще не анонсированных. Они будут позиционироваться в качестве безрамочных, но рамки у них есть, и немалые, и даже под логотип Motorola на лицевой панели места хватило.
В серию Moto G6 войдут два смартфона – обычный и Plus. Старший Moto G6 Plus обзаведется процессором Qualcomm 630 и батареей 3250 мАч, экраном Full HD+ на 6 дюймов, фотокамерами 16 Мп спереди и 12+5 сзади, 3 или 4 Гб оперативной памяти и накопителем на 32 или 64 Гб, а также сканером отпечатков пальцев. Цена составит в пределах 265 долларов США. Младший Moto G6 получит такие же объемы памяти, но при этом процессор Qualcomm 430 и экран HD+ на 5,7 дюйма по диагонали.
Разрешение встроенных фотокамер, по слухам, будет идентичным камерам в старшей версии, и даже есть упоминание про модуль NFC. Кроме того, есть шанс познакомиться со смартфоном Moto G6 Play по цене 187 долларов США (235 долларов за обычный Moto G6). Это будет совсем бюджетный аппарат с большими рамками экрана, сканером отпечатков пальцев на лицевой панели, но при этом с батареей на 4000 мАч. Официальный дебют всего дуэта (или все-таки трио) состоится на MWC 2018 в Барселоне в конце этого месяца.
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