Смартфоны Moto G6 представлены на пресс-рендерах

В сеть выложили пресс-рендеры смартфонов серии Moto G6, пока еще не анонсированных. Они будут позиционироваться в качестве безрамочных, но рамки у них есть, и немалые, и даже под логотип Motorola на лицевой панели места хватило.



В серию Moto G6 войдут два смартфона – обычный и Plus. Старший Moto G6 Plus обзаведется процессором Qualcomm 630 и батареей 3250 мАч, экраном Full HD+ на 6 дюймов, фотокамерами 16 Мп спереди и 12+5 сзади, 3 или 4 Гб оперативной памяти и накопителем на 32 или 64 Гб, а также сканером отпечатков пальцев. Цена составит в пределах 265 долларов США . Младший Moto G6 получит такие же объемы памяти, но при этом процессор Qualcomm 430 и экран HD+ на 5,7 дюйма по диагонали.

