Сколько баллов в AnTuTu набрал Samsung Galaxy S9+?

В базе популярного бенчмарка AnTuTu появился результат тестирования нового смартфона Samsung SM-G9650, и эта маркировка принадлежит пока еще не анонсированному флагману Samsung Galaxy S9+. Количество набранных им баллов, безусловно, впечатляет – мобильник, если данные не фальсифицированы, будет очень мощным.



В тесте AnTuTu Samsung Galaxy S9+ получил свыше 265 000 баллов, а его предшественник в лице Samsung S8 на Exynos 8895 получил лишь 205 000 баллов. Седьмой Айфон заработал и вовсе 185 000 баллов, так что у нас наметился новый лидер, который, скорее всего, будет обставлен Xiaomi Mi Mix 2S. Тестирование прошел Samsung Galaxy S9+ на процессоре Qualcomm 845, с 6 Гб RAM и 64 Гб постоянной памяти.



Аппарат работает на Android 8 Oreo с фирменной прошивкой Samsung Experience, а его экран держит разрешение 2220х1080 точек, что не является максимальным для него. Анонс S9+ и его младшей версии S9 запланирован на 25 февраля этого года и пройдет в рамках нулевого дня работы выставки Mobile World Congress 2018 в Барселоне, Испания . Старт продаж состоится в середине следующего месяца, но цена смартфонов на данный момент остается загадкой.