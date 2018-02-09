Первые 5G-смартфоны с чипами Qualcomm появятся в 2019 году

Компания Qualcomm на конференции 5G Day объявила, что 18 OEM-производителей в своих мобильных устройствах будут использовать модем Snapdragon X50 с поддержкой 5G-сетей. Среди них: Asus, HMD Global, HTC , LG, OPPO, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE и другие.

Также Qualcomm рассказала о партнерстве с крупными мобильными операторами, такими как AT&T, Sprint, Organe, Verizon и многими другими. На данный момент они тестируют чипы Snapdragon X50.

Samsung не вошла в список 18 партнеров, хотя она уже второй год помогает Qualcomm выпускать мобильные процессоры Snapdragon. Компания Apple также не будет использовать чипы Qualcomm .

Первые смартфоны с поддержкой 5G-сетей выйдут уже в 2019 году. Благодаря сети нового поколения скорость мобильного интернета составит около 5 ГБит/с, что в пять раз больше, чем на данный момент. Среди наиболее вероятных отраслевых применений 5G называют удаленную медицину, логистику и индустрию развлечений на основе дополненной реальности.