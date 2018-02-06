ГосЧС начнет оповещать о чрезвычайных ситуациях по SMS

С мобильными операторами подписан меморандум о сотрудничестве.

ГосЧС начнет оповещать о чрезвычайных ситуациях по SMS
Фото: dsns.gov.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Министерство информационной политики и основные мобильные операторы Украины во вторник подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель - модернизация системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях с применением современных технологий.

Об этом говорится на сайте ГосЧС.

"Правительство Украины принимает меры по внедрению современной и эффективной системы оповещения населения. В прошлом году было утверждено положение об организации оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций, которым определены основные принципы функционирования системы оповещения. В начале 2018 года одобрена концепция развития, которая предусматривает проведение до 2023 года модернизации системы оповещения в Украине с использованием новейших информационных и телекоммуникационных технологий. И сегодняшнее мероприятие является одним из первых шагов на пути к реализации указанных задач", - заявил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

Названное Чечеткиным положение предусматривает использование возможностей мобильной и спутниковой связи для доставки сигналов оповещения и другой информации в случае угрозы чрезвычайной ситуации.

На сайте МИП сообщается, что меморандум подписали представители "Киевстара", Vodafone, lifecell и "Укртелекома".

Напомним, в декабре прошлого года во Львове произошло ложное срабатывание системы оповещения гражданской защиты. Сирены включились поздним вечером и работали несколько минут.


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