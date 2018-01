Новые рендеры Meizu 15 Plus оказались максимально правдоподобными

Совсем немного времени осталось до анонса юбилейного смартфона Meizu 15 Plus, и сегодня в сети появился новый его рендер. Изображение кажется максимально правдоподобным, и на нем смартфон предстает с обеих сторон в черном цвете корпуса.



Показ Meizu 15 Plus ожидается в феврале этого года на MWC 2018 в Барселоне, и это подарок Meizu самой себе на собственное 15-летие – компания была основана в далеком 2003 году. Изображение мобильника немного сбивает с толку: он должен был оказаться безрамочным, но по итогу под его экраном расположилась кнопка со встроенным дактилоскопом, притом круглой формы, а-ля Touch ID у Apple . Прямо в экране есть небольшой вырез под фотокамеру в стиле Essential Phone.



Сзади у Meizu 15 Plus есть вертикально расположенный двойной модуль камеры, а под ним видна круговая светодиодная вспышка вокруг лазерного автофокуса. О начинке смартфона известно немного, но это определенно флагман с процессором Qualcomm 845 или, что более вероятно, Samsung 8895. У него будет оболочка Flyme 7 поверх Android 8, не менее 6 Гб RAM и порт USB-C с быстрой зарядкой. Стоить Meizu 15 Plus будет в райне 560 долларов США .