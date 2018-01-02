Samsung запатентовала сворачивающийся экран со сканером отпечатков

Южнокорейская компания Samsung запатентованный гибкий дисплей, способный скручиваться вокруг основного корпуса.

Samsung сворачивающийся экран

Основной корпус изготовлен из металлического материала и оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев. Сам же дисплей, по всему периметру, включает один или несколько магнитов, которые используются для его выдвижения.

Samsung сворачивающийся экран

В патенте представлены корпуса различной формы: квадратный и круглый. В обоих случаях для разблокировки и выдвижения дисплея используется дактилоскопический датчик.

В каких именно устройствах будет применять Samsung свой гибкий «сворачивающийся» экран пока неизвестно.


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