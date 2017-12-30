Смартфон-долгожитель Ulefone Power 3 поступил в продажу

Стараниями третьего эшелона на свет появился новый смартфон Ulefone Power 3, сегодня официально поступивший в продажу. Это весьма любопытный экземпляр, поскольку он обладает очень емким аккумулятором и даже может предложить быструю зарядку в комплекте с новомодным экраном 18:9 и практически топовой начинкой.

Ulefone Power 3

В китайской рознице за новый Ulefone Power 3 просят ровно 300 долларов США, и в эту сумму уже входят батарея емкостью сразу 6080 мАч с 15-ваттной зарядкой – энергия в нем восполняется всего за два часа. Также есть безрамочный экран на 6 дюймов с разрешением Full HD+ и процессор Helio P23 на 8 ядер от компании MediaTek. Смартфон характеризуется основной фотокамерой 21+5 Мп и двумя модулями по 13 мегапикселей на лицевой панели.

В составе Ulefone Power 3 имеются 6 Гб оперативной памяти и накопитель емкость 64 гигабайта, а также два слота под SIM-карты, модуль LTE, поддержка карт microSD до 128 Гб, стандартные модули беспроводной связи и, внимание, прошивка Google Android 8.1 Oreo уже из коробки. На сегодняшний день это самая свежая версия Андроида. Старт продаж Ulefone Power 3 уже состоялся, и стоит смартфон ровно 300 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


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