Samsung и LG точно не замедляют свои смартфоны

Корейские техногиганты Samsung и LG выступили с официальным заявлением, что за все годы производства смартфонов ни разу намеренно не замедляли их. Все это сделано, чтобы дополнительно унизить Apple, которая на днях призналась в замедлении Айфонов, чем вызвала шквал негатива в свой адрес.

Samsung и LG

Samsung и LG клянутся и божатся, что все их смартфоны, от топовых до бюджетных, работают на максимальной производительности, и ничто не заставит их замедлиться, тогда как iPhone начиная с шестого поколения, несут в себе особый алгоритм, снижающий частоту процессора с течением времени по мере деградации аккумулятора. Этот факт скрывался годами, но Тима Кука вывели на чистую воду, и теперь правда всплыла, и на Apple посыпались многочисленные судебные иски.

Разумеется, таким образом Apple подталкивала людей к покупке новых Айфонов, которые из года в год становятся все дороже, что и послужило поводом для скандала. Но даже не это важно: вместо того, чтобы извиниться и поменять во всех старых iPhone батарейку на новую, она всего лишь сделала скидку на данную услугу в своих сервисных центрах, но все равно она стоит намного дороже, чем у неофициалов. Это еще одно доказательство не самого лучшего отношения Apple к потребителям.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Трехкамерный смартфон Huawei P11 X показали на концептуальных рендерахТрехкамерный смартфон Huawei P11 X показали на концептуальных рендерах
Смартфоны — оружие массовой манипуляции. Но этот человек объявил им войнуСмартфоны — оружие массовой манипуляции. Но этот человек объявил им войну
Американка подала на Apple в суд и требует $999 999 999 000Американка подала на Apple в суд и требует $999 999 999 000
У Apple снизились продажи iPhoneУ Apple снизились продажи iPhone
Vodafone переводит абонентов из ОРДЛО на неэкономный тарифVodafone переводит абонентов из ОРДЛО на неэкономный тариф
Блок рекламы


Похожие новости
HTC и Motorola уверяют, что не замедляют старые смартфоны как AppleHTC и Motorola уверяют, что не замедляют старые смартфоны как Apple
Безрамочные смартфоны захватят 40% рынкаБезрамочные смартфоны захватят 40% рынка
Samsung Galaxy Note 8 отказывается включаться и заряжатьсяSamsung Galaxy Note 8 отказывается включаться и заряжаться
Новые смартфоны Huawei P-серии покажут на MWCНовые смартфоны Huawei P-серии покажут на MWC
Безрамочные смартфоны Oppo A75 и A75s представлены официальноБезрамочные смартфоны Oppo A75 и A75s представлены официально
Флагман Samsung Galaxy S9 показали на новых рендерахФлагман Samsung Galaxy S9 показали на новых рендерах
Meizu построит бюджетный безрамочный смартфон на процессоре SamsungMeizu построит бюджетный безрамочный смартфон на процессоре Samsung
Новым флагманом Samsung может стать смартфон Galaxy Z (2018)Новым флагманом Samsung может стать смартфон Galaxy Z (2018)
Смартфоны — оружие массовой манипуляции. Но этот человек объявил им войнуСмартфоны — оружие массовой манипуляции. Но этот человек объявил им войну
В Китае выпустили дешевый клон Samsung Galaxy S9 В Китае выпустили дешевый клон Samsung Galaxy S9
Последние новости
Подгружаем последние новости