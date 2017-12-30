Samsung и LG точно не замедляют свои смартфоны

Корейские техногиганты Samsung и LG выступили с официальным заявлением, что за все годы производства смартфонов ни разу намеренно не замедляли их. Все это сделано, чтобы дополнительно унизить Apple , которая на днях призналась в замедлении Айфонов, чем вызвала шквал негатива в свой адрес.



Samsung и LG клянутся и божатся, что все их смартфоны, от топовых до бюджетных, работают на максимальной производительности, и ничто не заставит их замедлиться, тогда как iPhone начиная с шестого поколения, несут в себе особый алгоритм, снижающий частоту процессора с течением времени по мере деградации аккумулятора. Этот факт скрывался годами, но Тима Кука вывели на чистую воду, и теперь правда всплыла, и на Apple посыпались многочисленные судебные иски.



Разумеется, таким образом Apple подталкивала людей к покупке новых Айфонов, которые из года в год становятся все дороже, что и послужило поводом для скандала. Но даже не это важно: вместо того, чтобы извиниться и поменять во всех старых iPhone батарейку на новую, она всего лишь сделала скидку на данную услугу в своих сервисных центрах, но все равно она стоит намного дороже, чем у неофициалов. Это еще одно доказательство не самого лучшего отношения Apple к потребителям.