Nokia 7 выйдет за пределы Китая в начале 2018 года

Китайская компания HMD Global в октябре начала продажи среднеуровневого смартфона Nokia 7 в Китае. На данный момент новинка доступна только на внутреннем рынке, однако, китайский ресурс GizmoChina сообщил, что ситуация изменится в начале 2018 года.

Согласно источнику, международная версия Nokia 7 получит модельный номер TA-1041. Подобная ситуация была и с Nokia 6 – в январе смартфон стал доступен в Китае, а через несколько месяцев в остальных регионах.

Nokia 7 выполнен в корпусе, состоящем из алюминиевой рамки и скругленных панелей из стекла Corning Gorilla Glass. Смартфон получит 5,2-дюймовый Full HD-дисплей покрытый 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass 3, 16-Мп основную и 5-Мп фронтальную камеры, сканер отпечатков пальцев, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч.