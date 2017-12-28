Nokia 7 выйдет за пределы Китая в начале 2018 года

Китайская компания HMD Global в октябре начала продажи среднеуровневого смартфона Nokia 7 в Китае. На данный момент новинка доступна только на внутреннем рынке, однако, китайский ресурс GizmoChina сообщил, что ситуация изменится в начале 2018 года.
Согласно источнику, международная версия Nokia 7 получит модельный номер TA-1041. Подобная ситуация была и с Nokia 6 – в январе смартфон стал доступен в Китае, а через несколько месяцев в остальных регионах.
Nokia 7 выполнен в корпусе, состоящем из алюминиевой рамки и скругленных панелей из стекла Corning Gorilla Glass. Смартфон получит 5,2-дюймовый Full HD-дисплей покрытый 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass 3, 16-Мп основную и 5-Мп фронтальную камеры, сканер отпечатков пальцев, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч.
Аппаратной платформой выступит восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 630, объем ОЗУ составит 4 или 6 ГБ, ПЗУ – 64 ГБ с возможностью расширения microSD-карточками до 128 ГБ. Отличительной особенностью стала функция Dual-Sight – двусторонняя съемка на фронтальную и основную камеры, благодаря чему создаётся так называемый эффект Bothie.