Создатель Ethereum раскритиковал идею внедрения биткоина в Сальвадоре

Отвечая на вопрос пользователя Reddit, один из создателей криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин (Vitalik Buterin) раскритиковал подход Сальвадора к внедрению биткойна в стране, назвав его «безрассудным». По его словам, такие меры в перспективе сыграют против криптовалют.

Создатель Ethereum раскритиковал идею внедрения биткоина в Сальвадоре

ndtv.com

Известно, что с сентября по инициативе президента Сальвадора Найиба Букеле (Nayib Bukele) в стране принят биткоин в качестве официального средства платежа. «Меры по принуждению бизнеса принимать определённую криптовалюту противоречит идеалам свободы, которые, как предполагается, должны иметь важное значение для криптоэкосистемы», — заявил Бутерин.

Пользователь Reddit жаловался на диктаторские принципы ведения дел президентом Букеле. По его словам, само создание криптовалют родилось из идеи сформировать децентрализованную финансовую экосистему, «не контролируемую ни одним человеком, группой или общностью». То, что делает Букеле — прямо противоположно этим идеям.

Пользователь назвал это «непопулярным мнением», на что Бутерин ответил, что ничего непопулярного в этом нет, а тактика продвижения биткоинов среди миллионов людей Сальвадора одновременно и почти без всякого обучения безрассудна. Огромное число невинных жителей могут стать жертвами злоумышленников. Дополнительно он раскритиковал сторонников биткоинов за их поддержку властей Сальвадора в подобном сомнительном начинании, «слепо нахваливающих» Букеле.

Ethereum является второй крупнейшей криптовалютой в мире по объёму рыночной капитализации. Бутерин повсеместно поддерживает события и процессы, связанные с распространением криптовалют, категорически не касаясь политики. Тем не менее, в этот раз он сделал исключение, дав комментарий по частично политическому вопросу.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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