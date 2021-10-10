Американские штаты состязаются в привлечении майнеров биткоина

Между американскими штатами назревает война за привлечение майнеров, а лидируют в ней Нью-Йорк, Кентукки, Джорджия и Техас. По данным майнингового пула Foundry USA, 19,9 % американского хешрейта биткоинов — то есть совокупной вычислительной мощности майнеров — приходится на Нью-Йорк, 18,7 % — на Кентукки, 17,3 % — на Джорджию и 14 % — на Техас.

Источник: cnbc.com

Пул позволяет майнеру сочетать свою мощность с мощностями тысяч других «коллег» по всему миру. Foundry USA является крупнейшим майнинговым пулом в Северной Америке и пятым по величине в мире. Однако он не учитывает весь хейшрейт майнеров США , поскольку не все фермы в США пользуются услугами этого пула. Например, им не пользуется Riot Blockchain — одна из крупнейших майнинговых компаний Америки с большим присутствием в Техасе — возможно, поэтому присутствие всего штата в индустрии считается заниженным.

Хотя статистика пула охватывает лишь часть внутреннего американского рынка майнинга, она указывает на общенациональные тенденции и является аргументом против экологов. Многие из штатов на вершине списка являются признанными центрами возобновляемой энергии, и этот факт уже начал менять мнение скептиков, прежде уверенных, что биткоин вреден для окружающей среды.

Когда минувшей весной Пекин решил изгнать всех своих криптомайнеров, практически в одночасье отключилась почти половина биткоин-сети. Хотя сама сеть работу не прекратила, инцидент спровоцировал самую крупную миграцию майнеров в истории. Издержки отрасли не столь высоки — единственной статьёй затрат обычно является электроэнергия, а значит, компании заинтересованы в переходе на наиболее дешёвые источники энергии, которые, как правило, оказываются возобновляемыми.

Источник: cnbc.com

Рейтинг Foundry USA возглавляет штат Нью-Йорк. Треть его внутренней выработки приходится на возобновляемые источники энергии. А с учётом атомных электростанций штат вплотную подошёл к полностью безуглеродному электричеству. Кроме того, это третий по величине производитель гидроэлектроэнергии в стране. А холодный климат штата и ранее заброшенная, но готовая к перепрофилированию промышленная инфраструктура делают его идеальным местом для добычи биткоина. В этом году законодатели штата анализировали инициативу по запрете криптомайнинга на три года для проведения экологической оценки и измерения выбросов парниковых газов. Однако инициатива в итоге не прошла.

К другим штатам, на долю которых приходится значительная часть американской индустрии добычи криптовалют, относятся Кентукки и Джорджия. К отрасли дружелюбно относится лично губернатор Кентукки: в этом году штат принял закон, предусматривающий определённые налоговые льготы для криптомайнеров. Кроме того, штат известен своими гидростанциями и ветроэнергетикой.

По данным Foundry USA, Техас занимает четвёртое место, но многие эксперты уверены, что он лидирует в общенациональном зачёте. Здесь базируются крупнейшие майнинговые компании, в том числе Riot Blockchain и китайская Bitdeer. По данным Block Crypto, в штат ожидаются поставки десятков тысяч ASIC — специализированных машин для майнинга криптовалюты. Привлекательность Техаса обусловлена несколькими факторами: законодательной базой, энергосистемой с оптовыми ценами на ресурсы, а также обилием природного газа. Некоторые майнеры для питания своего оборудования подключаются прямо к сетям штата. Компания ERCOT, управляющая энергосистемой штата, предлагает самую дешёвую солнечную электроэнергию по тарифу $0,28 за 1 кВт·ч. Что же касается природного газа в Техасе, то, по некоторым оценкам, один только он при должном подходе обеспечил бы 34 % потребностей сети биткоина, что сделало бы штат явным лидером по добыче криптовалюты не только в США , но и в мире.



