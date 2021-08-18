Владелец Hotline продал интернет-издание ITC.ua

На его основе создана новая медиагруппа.

Владелец ООО "Хотлайн" Сергей Арабаджи продал интернет-издание о технологиях ITC.ua. Его выкупили Вера Черныш и Тимур Ворона, которым также принадлежат издание MC Today и Highload.today.

Об этом сообщается на сайте изданий.

Арабаджи пояснил, что он, как директор Hotline.ua, сосредоточен на развитии этого сайта, и не хочет "управлять и развивать ITC.ua по остаточному принципу".

Условия соглашения не сообщаются, но отмечается, что для развития ITC.ua будет привлечена "долговая линия от частных инвесторов", а все три медиа объединят в компанию Creators Media Group.

ITC.ua пишет о гаджетах и технике. Утверждается, что его месячная аудитория - 3 млн пользователей, а количество просмотров страниц достигает 10 млн в месяц.

MC Today и недавно созданный Highload - гораздо меньше. Их совокупная аудитория пока не достигает даже одного миллиона посетителей.

Напомним, что в мае сменился владелец в "Украинской правде". Сайт выкупил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.