Популярную соцсеть Reddit оценили в $10 миллиардов

Социальная сеть Reddit проведет новый инвестраунд на $700 млн. Об этом компания сообщила в корпоративном блоге, пишет РБК.

Популярную соцсеть Reddit оценили в $10 миллиардов
Фото: investing.com

По итогам раунда, в котором принимают участие Fidelity Management, Research Company и другие действующие инвесторы, Reddit получит оценку в $10 млрд.

Как изменилась оценка

Как отмечает Bloomberg, ожидаемая оценка на $4 млрд превышает предыдущий показатель — в феврале 2021 года Reddit привлек $250 млн от частных инвесторов с оценкой $6 млрд.

В случае если инвестраунд пройдет успешно, общая сумма привлеченных компанией в 2021 году средств составит $950 млн.

В сообщении Reddit отмечается, что соцсеть впервые получила квартальную выручку от рекламы в размере $100 млн. Это почти в три раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Откуда «популярность»

В текущем году Reddit привлек к себе внимание инвесторов и аналитиков — в начале года трейдеры, объединившиеся в сообществе WallStreetBets, искусственно «разгоняли» котировки так называемых «мемных» акций нескольких компаний.

Самые яркие примеры — сеть кинотеатров AMC и компания по продаже видеоигр GameStop, которые благодаря действиям членов сабреддита WallStreetBets дорожали на сотни процентов.

В течение года активность частных инвесторов с Reddit неоднократно влияла на котировки многих других эмитентов: например «реддиторы» поучаствовали в «разгоне» акций металлургической компании Cleveland-Cliffs, страховщика Clover Health, ипотечной компании Rocket, центробанка Японии, производителя наушников Koss и даже фьючерсов на серебро.

Активность на форуме WallStreetBets постепенно стала учитываться для оценки происходящего на рынке ценных бумаг.

Например, существует трекер настроений этого сабреддита, который отслеживает количество тредов с упоминаниями тех или иных компаний.

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