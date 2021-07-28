Нацбанк предупредил о мошенническом сайте под видом BankID
В настоящее время сайт заблокирован.
Национальный банк предупреждает о возможных случаях создания мошеннических сайтов, которые пытаются выдать себя за систему BankID НБУ.
В настоящее время этот сайт заблокирован, информирует пресс-служба НБУ.
"Да, уже есть факт обнаружения подобного мошеннического сайта, где злоумышленники предлагали пользователям оставить на сайте информацию о платежных картах и финансовый номер телефона", - говорится в сообщении.
В НБУ напомнили, что система BankID НБУ и его сайт не требуют сбора какой-либо информации от пользователей.
Национальный банк не собирает и не хранит персональные данные граждан, в частности, номера телефонов и платежных карт. Система только обеспечивает передачу персональных данных пользователя в зашифрованном виде от банка поставщику услуги.
"Отдельно обращаем внимание, что взаимодействие происходит исключительно между теми порталами услуг, которые принадлежат участникам системы", - отметили в НБУ.
Напомним, ранее ПриватБанк предупредил о новом мошенничестве, которое прикрывается торговой маркой банка.
Также в Украине обнаружили "клон" Фонда гарантирования вкладов.