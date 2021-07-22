Человек, стоящий за крупнейшим взломом популярных Twitter-аккаунтов, задержан в Испании

Человек, стоящий за прошлогодним крупнейшим взломом множества популярных Twitter-аккаунтов задержан в Испании . Министерство юстиции США сообщило о задержании в Эстепоне (Испания) гражданина Великобритании Джозефа О'Коннора (Joseph O'Connor), который был арестован испанскими властями в среду по запросу властей США . О'Коннору предъявлено уголовное обвинение, которое будет рассматриваться в федеральном суде США в Калифорнии.

15 июля 2020 года с участием О'Коннера были взломаны более 130 учётных записей в сервисе Twitter , принадлежащие политикам, знаменитостям и компаниям, включая Джо Байдена, Джеффа Безоса, Apple и множество других. Злоумышленники разместили во взломанных аккаунтах обращения к подписчикам с просьбой отправить биткоины на конкретный криптовалютный кошелёк c обещанием, что они получат назад удвоенную сумму. Сообщается, что подписчики прислали им 12 биткоинов на сумму $140 тыс.

Джозеф О'Коннор обвиняется в сговоре с целью умышленного доступа к компьютеру без авторизации и получения информации с защищенного компьютера, а также в преднамеренном доступе к компьютеру без авторизации и получении информации с защищённого компьютера.

Это дело расследует подразделение ФБР в Сан-Франциско совместно с кибер-подразделением отдела по расследованию уголовных преступлений Налогового управления США (IRS Criminal Investigation Division), секретной службой США и офисом шерифа округа Санта-Клара.

Несколько человек уже были арестованы в связи с этой кибератакой, включая двух хакеров из Массачусетса и Флориды. Сам О'Коннор обвиняется не только во взломе Twitter , но и в захвате учётных записей Snapchat и TikTok, а также в киберпреследовании несовершеннолетнего.



