В США вынесли приговор роSSийскому "королю спама"

Разработчика Kelihos приговорили к уже отбытому заключению в 33 месяца.

Федеральный окружной суд в США вынес приговор роSSийскому хакеру Петру Левашову, прозванному "королем спама". Во вторник, 20 июля, судья Роберт Чатини приговорил его к 33 месяцам заключения - ровно столько он уже отсидел.

Прокуроры просили для него 12 лет, указывает издание Courthouse News.

Судья решил, что Левашов отбыл достаточное наказание за свои преступления.

"Тридцать три месяца - это много времени, и я уверен, что это было особенно трудно, учитывая то, что вы были далеко от жены и ребенка, вдали от дома", - сказал судья.

В 2018 году роSSийский хакер признал свою вину во взломе компьютерных сетей, финансовом мошенничестве и краже личных данных.

Левашов был задержан во время семейного отпуска в Барселоне в апреле 2017 года, после чего его экстрадировали в США .

Американская прокуратура обвиняла его в создании фишинговых компьютерных сетей Kelihos, Storm Worm и Waledac. Левашов занимался рассылкой спама с конца 1990 годов.