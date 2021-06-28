Интернет-компании будут вынуждены платить НДС в украинский бюджет.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о "налоге на Google ", принятый Верховной Радой 3 июня.

Об этом сообщила пресс-служба президента в понедельник, 28 июня.

"Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины. Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС. Такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане", - говорится в сообщении.

Закон обязывает иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость, если общая сумма их операций превышает 1 млн гривен в год.

Под электронными услугами имеют в виду:

поставки изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов

поставки аудио, видео, игр, азартных игр и услуг участия в таких играх;

доступ к облачным технологиям;

поставки (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования;

и электронного оборудования; предоставление услуг рекламы в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

От НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению и образовательных услуг через Интернет.

Закон также предусматривает, что с 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.