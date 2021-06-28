Зеленский подписал закон о "налоге на Google"
Интернет-компании будут вынуждены платить НДС в украинский бюджет.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о "налоге на Google", принятый Верховной Радой 3 июня.
Об этом сообщила пресс-служба президента в понедельник, 28 июня.
"Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины. Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС. Такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане", - говорится в сообщении.
Закон обязывает иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость, если общая сумма их операций превышает 1 млн гривен в год.
Под электронными услугами имеют в виду:
- поставки изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов
- поставки аудио, видео, игр, азартных игр и услуг участия в таких играх;
- доступ к облачным технологиям;
- поставки (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования;
- предоставление услуг рекламы в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.
От НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению и образовательных услуг через Интернет.
Закон также предусматривает, что с 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.