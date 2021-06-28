Зеленский подписал закон о "налоге на Google"

Интернет-компании будут вынуждены платить НДС в украинский бюджет.

Зеленский подписал закон о "налоге на Google"
Фото: cnet.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон о "налоге на Google", принятый Верховной Радой 3 июня.

Об этом сообщила пресс-служба президента в понедельник, 28 июня.

"Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины. Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС. Такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане", - говорится в сообщении.

Закон обязывает иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость, если общая сумма их операций превышает 1 млн гривен в год.

Под электронными услугами имеют в виду:

  • поставки изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов
  • поставки аудио, видео, игр, азартных игр и услуг участия в таких играх;
  • доступ к облачным технологиям;
  • поставки (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования;
  • предоставление услуг рекламы в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

От НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению и образовательных услуг через Интернет.

Закон также предусматривает, что с 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США закрывают более 30 связанных с Ираном новостных сайтов из-за дезинформацииСША закрывают более 30 связанных с Ираном новостных сайтов из-за дезинформации
Евросоюз проверит, не подыгрывает ли Google своим сервисам в рекламе в ущерб остальнымЕвросоюз проверит, не подыгрывает ли Google своим сервисам в рекламе в ущерб остальным
В США украинского хакера приговорили к 7 годам заключенияВ США украинского хакера приговорили к 7 годам заключения
ГФС дважды направляла в адрес комитета ВР предложения по законному блокированию сайтов торговли контрафактом, - МельникГФС дважды направляла в адрес комитета ВР предложения по законному блокированию сайтов торговли контрафактом, - Мельник
Facebook запустил конкурента ClubhouseFacebook запустил конкурента Clubhouse
Блок рекламы


Похожие новости
ГФС дважды направляла в адрес комитета ВР предложения по законному блокированию сайтов торговли контрафактом, - МельникГФС дважды направляла в адрес комитета ВР предложения по законному блокированию сайтов торговли контрафактом, - Мельник
Рада приняла законопроект о "налоге на Google"Рада приняла законопроект о "налоге на Google"
Зеленский ввел в действие решение СНБО об общенациональной цифровой телесети MultiplexЗеленский ввел в действие решение СНБО об общенациональной цифровой телесети Multiplex
Президент США подписал новый указ об обеспечении кибербезопасности — усиленный контроль за ПО и новые стандарты безопасностиПрезидент США подписал новый указ об обеспечении кибербезопасности — усиленный контроль за ПО и новые стандарты безопасности
Противостояние закончено: News Corp подписала в Австралии контракт с FacebookПротивостояние закончено: News Corp подписала в Австралии контракт с Facebook
Рада приняла за основу законопроект о "налоге на Google"Рада приняла за основу законопроект о "налоге на Google"
Украинец создал незаконный онлайн-обменник с оборотом в 100 миллионовУкраинец создал незаконный онлайн-обменник с оборотом в 100 миллионов
В Польше готовят закон, запрещающий соцсетям блокировать пользователейВ Польше готовят закон, запрещающий соцсетям блокировать пользователей
Госдума фюрера РФ приняла закон о цензуре в интернетеГосдума фюрера РФ приняла закон о цензуре в интернете
Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических санкцийЗеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических санкций
Последние новости
Подгружаем последние новости