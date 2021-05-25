Как мошенники воруют деньги украинцев в соцсетях. Советы Киберполиции

Хакеры-мошенники воруют деньги украинцев, взламывая аккаунты их друзей в соцсетях. Об этом говорится в сообщении Киберполиции в фейсбуке.

Как мошенники воруют деньги украинцев в соцсетях. Советы Киберполиции
Фото: ypravo.com

Схема мошенников

После взлома страницы пользователя соцсети мошенники начинают писать от имени этого человека его друзьям и просят одолжить деньги на определенный период.

Кроме того, на странице человека, аккаунт которого сломан, воры могут размещать посты от его имени с просьбой оказать финансовую помощь.

Чаще всего аферисты предлагают друзьям этого человека перечислить средства на карту и указывают ее номер.

Ничего не подозревая, жертва перечисляет деньги, но оказывается, что получателем является не друг, а мошенник.

Советы Киберполиции

В Киберполиции советуют обязательно звонить друзьям и выяснять, действительно ли они обращались с подобными просьбами.

Чтобы защитить свои аккаунты в соцсетях соблюдайте правила безопасности:

— везде, где это возможно, использовать двухфакторную аутентификацию. Тогда для входа в свой аккаунт, кроме логина и пароля, нужно ввести код подтверждения, который приходит на телефон или на электронную почту;

— создавать сложные пароли, различные для каждой соцсети;

— не заходить в аккаунт с чужих устройств;

— не пересылать частные фото или копии документов, ведь в случае взлома аккаунта эти данные окажутся у злоумышленников;

— кроме того, в соцсетях можно настроить сервис ограничения видимости информации, публикуемой. Например, таким образом, чтобы ее могли видеть только друзья.

Что делать, если попал на крючок

Если человек стал жертвой мошенников, ему необходимо обратиться в Киберполицию по номеру 0800505170 или с помощью формы обратной связи на сайте: https://ticket.cyberpolice.gov.ua .

Напомним

Как писал «Минфин», в течение 2020 года с банковских карт украинцев мошенники похитили 271,4 млн грн. Из них только 19,4 млн грн приходится на мошенничество в интернете, остальные (252 млн грн) — это потери вследствие социальной инженерии.

«Социальная инженерия особенно опасна, если сочетается с перехватом управления сим-картой жертвы. При похищение сим-карты средние потери пострадавших где-то втрое больше», — рассказал в интервью «Минфину» директор ЕМА Александр Карпов.

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