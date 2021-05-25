В Черкассах прекращена деятельность пророSSийской ботофермы

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

В Черкассах прекращена деятельность пророSSийской ботофермы
Фото: adviser.ru

В Черкассах правоохранители пресекли незаконную деятельность ботофермы, которая распространяла ложную информацию об Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

Отмечается, что с помощью ботофермы житель города Черкассы продавал анонимные IP-адреса своим клиентам, среди которых были пророSSийски настроенные граждане и агитаторы, которые распространяли дезинформацию, создавали негативные настроения в обществе и дискредитировали украинскую власть.

Во время обыска по месту работы подозреваемого правоохранители изъяли компьютерную технику со специализированным программным обеспечением, более 400 одновременно работающих сим-карт и телекоммуникационное оборудование.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 УК Украины - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время в уголовном производстве назначены соответствующие судебные экспертизы, ведется следствие.

Ранее в мае социальная сеть Facebook удалила найденную журналистами "Букв" ботоферму власти и сотни аккаунтов, связанных с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом.

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