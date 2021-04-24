В ЕС отреагировали на признание Россией сайта "Медузы" иностранным агентом
Евросоюз обеспокоен тем, что роSSийские власти продолжают ограничивать работу независимых медиа-платформ.
Фото: Le Reporter
Представитель Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Петера Стано в своем заявлении раскритиковал решение РоSSии о признании интернет-издания "Медуза" иностранным агентом.
"Мы отвергаем решение роSSийских властей включить независимое СМИ "Медуза" в список "иностранных агентов". Европейский Союз уже давно заявил, что так называемый закон "Об иностранных агентах" способствует систематическому нарушению основных свобод и ограничивает гражданское общество, независимые СМИ и права политической оппозиции в РоSSии", - говорится в заявлении.
В ЕС обеспокоены тем, что роSSийские власти продолжают ограничивать работу независимых медиа-платформ, а также отдельных журналистов и других субъектов СМИ. А это противоречит международным обязательствам РоSSии и обязательствам по правам человека.
"Обязанность СМИ - сообщать о проблемах, имеющих общественный интерес, а государственная власть обязана обеспечить возможность делать это в атмосфере, свободной от страха и запугивания", - добавил Стано.
Напомним, Министерство юстиции РоSSии 23 апреля включило зарегистрированное в Латвии русскоязычное издание "Медуза" (SIA Medusa Project) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Такой же статус получило ООО "Первое антикоррупционное СМИ" (pasmi.ru).
Попадание в этот список усложняет работу медиа и усиливает государственный контроль за их финансами.
РоSSия начала формировать список СМИ-иноагентов в конце 2017 года. Он состоит в основном из проектов "Голоса Америки" и "Радио Свобода". Среди них - украинский сайт "Крим.Реалії".
Сайт "Медуза" в 2014 году запустила бывшая команда "Ленты.ру", которая некогда сделала его самым популярным новостным сайтом русскоязычного интернета. "Лента" была едва ли не единственным изданием, которое пыталось объективно освещать информацию о событиях в Крыму и Украине во время оккупации.
В середине марта 2014 года значительная часть редакции уволилась из-за давления собственника.