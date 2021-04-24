В ЕС отреагировали на признание Россией сайта "Медузы" иностранным агентом

Представитель Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Петера Стано в своем заявлении раскритиковал решение РоSSии о признании интернет-издания "Медуза" иностранным агентом.

"Мы отвергаем решение роSSийских властей включить независимое СМИ "Медуза" в список "иностранных агентов". Европейский Союз уже давно заявил, что так называемый закон "Об иностранных агентах" способствует систематическому нарушению основных свобод и ограничивает гражданское общество, независимые СМИ и права политической оппозиции в РоSSии", - говорится в заявлении.

Russia: ?? rejects labelling of Meduza @meduza_en as “foreign agent” ?this legislation infringes on basic freedoms & restricts #civilsociety , independent #media & rights of opposition. It goest against intl. obligations & #humanrights commitments by ?? https://t.co/mZ6dC6p1uD — Peter Stano (@ExtSpoxEU) April 24, 2021

В ЕС обеспокоены тем, что роSSийские власти продолжают ограничивать работу независимых медиа-платформ, а также отдельных журналистов и других субъектов СМИ . А это противоречит международным обязательствам РоSSии и обязательствам по правам человека.

"Обязанность СМИ - сообщать о проблемах, имеющих общественный интерес, а государственная власть обязана обеспечить возможность делать это в атмосфере, свободной от страха и запугивания", - добавил Стано.

Напомним, Министерство юстиции РоSSии 23 апреля включило зарегистрированное в Латвии русскоязычное издание "Медуза" (SIA Medusa Project) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Такой же статус получило ООО "Первое антикоррупционное СМИ " (pasmi.ru).

Попадание в этот список усложняет работу медиа и усиливает государственный контроль за их финансами.

РоSSия начала формировать список СМИ-иноагентов в конце 2017 года. Он состоит в основном из проектов "Голоса Америки" и "Радио Свобода". Среди них - украинский сайт "Крим.Реалії".

Сайт "Медуза" в 2014 году запустила бывшая команда "Ленты.ру", которая некогда сделала его самым популярным новостным сайтом русскоязычного интернета. "Лента" была едва ли не единственным изданием, которое пыталось объективно освещать информацию о событиях в Крыму и Украине во время оккупации.

В середине марта 2014 года значительная часть редакции уволилась из-за давления собственника.