Coinbase вышла на фондовую биржу – криптовалютная отрасль достигла зрелости

Coinbase вышла на фондовую биржу – криптовалютная отрасль достигла зрелости

Цифровые деньги, к которым не так давно многие относились с опаской и подвергали насмешкам, постепенно становится обыденностью. Традиционные банки помогают инвесторам вкладывать деньги в криптовалюту, а техногиганты, такие как Tesla, продают свои товары за цифровые деньги. Сегодня криптовалютная биржа Coinbase, позволяющая людям продавать и покупать криптовалюту, выходит на фондовую биржу, что является огромным достижением для отрасли.

Акции Coinbase были предварительно оценены в 250 долларов США каждая, что соответствует общей стоимости компании в $65 миллиардов. Тем не менее, после выхода стартапа на Nasdaq, в течение нескольких минут их цена выросла на 58 процентов и достигла $381, благодаря чему компания теперь стоит почти $100 миллиардов. Заметим, что в 2018 году Coinbase оценивалась в $8 миллиардов.

Основанная в 2012 году компания стала одной из самых значимых на рынке криптовалют. Помимо биткоина, она позволяет пользователям покупать и продавать около 50 различных криптовалют. Сегодня в компании работает более 1000 сотрудников, которые обслуживают более 56 миллионов клиентов в 100 странах мира.

Аналитики уверены, что выход Coinbase на фондовую биржу знаменует переломный момент для всей отрасли. Её дебют аналогичен выходу на рынок других определяющих сектор компаний. Это событие можно сравнить с выходом на фондовую биржу компании Netscape в 1990-х годах. Оно свидетельствует о зрелости новой отрасли.

Coinbase вышла на фондовую биржу – криптовалютная отрасль достигла зрелости

Для компаний из Кремниевой долины типично выходить на биржу до того, как они получат первую прибыль. Однако Coinbase уже в плюсе. По оценкам, только за первый квартал 2021 года компания заработала от $730 до $800 миллионов, что заметно больше, чем $322 миллиона, которые были заработаны ей за весь прошлый год.

Тем не менее, некоторые инвесторы опасаются вкладывать в компанию свои деньги. Их пугает, что успех зависит не от привычных факторов, таких как экономика и основные законы конкуренции, а от колебаний курсов криптовалют, которые крайне тяжело спрогнозировать.

В ожидании выхода Coinbase на фондовую биржу цены на криптовалюту выросли до рекордных показателей. По данным CoinDesk, цена биткоина достигла почти $65 тысяч, а Ethereum продавался по $2399 за единицу.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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