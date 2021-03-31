ByteDance оценили в $250 миллиардов на частных торгах

Компанию ByteDance, являющуюся собственником сервиса коротких видео TikTok, оценили в более $250 млрд на частных торгах.

Фото: theinformation.com

Компанию ByteDance, являющуюся собственником сервиса коротких видео TikTok, оценили в более $250 млрд на частных торгах. Таким образом, компания стала дороже Coca-Cola и Exxon Mobil, пишет Bloomberg .

Стоимость китайской компании резко выросла в последние недели, а ее основатель Чжан Имин начал изучать варианты проведения IPO. Месяц назад ее оценка составляла около $200 млрд.

По данным CB Insights, ByteDance была оценена в $140 млрд в ходе последнего сбора средств.

Предыстория

Чжан, который основал ByteDance в 2012 году, продемонстрировал редкую способность повторять популярные сервисы. Первым большим успехом стала новостная служба Toutiao, а затем сервисы коротких видео TikTok и Douyin. В прошлом году выручка компании выросла более чем вдвое и составила около $35 млрд.

В 2020 году экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил сервис TikTok в передаче данных американских пользователей китайскому правительству и запретил гражданам США его использовать.

Чтобы избежать запрета, ByteDance договорилась о продаже своих американских активов компаниям Oracle и Walmart. По условиям соглашения, ByteDance должна была зарегистрировать американскую компанию под названием TikTok Global, а также продать 20% активов.

Кроме того, данные TikTok должны были храниться в Oracle, которая получала право проверять его исходный код. В совет новой компании должны были войти преимущественно американские директора, главный исполнительный директор по США , а также эксперт по безопасности.

Однако после того, как Трамп покинул свой пост, ByteDance передумала продавать бизнес.