За год количество украинцев в соцсетях выросло на 7 миллионов (исследование)
Украинская аудитория соцсетей в год (в период с 2020 по 2021 год) выросла на 7 миллионов — в начале прошлого года из Украины было 19 млн пользователей, в этом году показатель достиг 26 млн. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании GlobalLogic.
Что показало исследование
Сейчас в соцсетях зарегистрировано 60% населения страны, тогда как в январе прошлого года было чуть больше 40%.
Также сообщается, что с 2019 года число украинцев в Instagram выросло на 22%, а в Facebook — на 7%. Сейчас ими пользуется 14 и 16 млн украинцев соответственно.
При этом, за год соцсеть TikTok достигла показателя 16% пользователей из Украины, ее рост составил 500%.
Самой популярной соцсетью остается YouTube с охватом 96% пользователей в Украине. В среднем на сайте они проводят около 40 минут в день.
Результаты исследования также свидетельствуют, что количество украинских интернет-пользователей выросло на 2 млн — это на 33% больше, чем за 2019, и в начале 2021 составляла почти 30 млн.
Что в мире
Интернет-пользователей становится больше не только в Украине, но и в мире. С 2019 года их количество увеличилось на 280 млн.
Также из-за пандемии за последний год люди по всему миру стали на 57% больше смотреть видео и фильмы, на 37% больше слушать музыку и 15% — подкасты.
Методология
Для анализа компания GlobalLogic использовала данные из открытых источников, например, Data Report, Государственную службу статистики, Kantar и PlusOne, а также внутреннюю статистику.