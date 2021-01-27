Украинец создал незаконный онлайн-обменник с оборотом в 100 миллионов

Харьковчанин создал и администрировал онлайн-обменник электронных валют для проведения операций с запрещенными в Украине деньгами роSSийских платежных систем. Как сообщается на сайте киберполиции Украины, оборот денежной массы за время работы сайта составлял более 100 млн грн.

Фото: gazeta.ru

Что известно о совершаемых операциях

По данным киберполиции, на ресурсе совершались онлайн-операции с электронными деньгами и криптовалютами в рамках запрещенных в Украине платежных систем для «противоправной деятельности и отмывания средств, полученных преступным путем».

Правоохранители отметили, что результаты четырех компьютерно-технических экспертиз подтвердили преступную деятельность 45-летнего харьковчанина, которой он занимался с 2017 года.

Какое наказание ждет подозреваемого

Администратору сайта объявили о подозрении по ч. 1 ст. 200 «Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления», наказание по которой — штраф от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 тыс. до 85 тыс. грн.

Ключевые случаи 2020 года

В 2020 году сотрудники украинской киберполиции разоблачили группу лиц, которые организовали 20 онлайн-обменников и предоставляли незаконные услуги. Злоумышленники организовали преступную схему по легализации денежных средств, добытых преступным путем, а именно: денег, полученных от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного программного обеспечения, похищения денежных средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан. Кроме этого, предлагали обмен запрещенных к обороту в Украине электронных денег.

Летом была прекращена преступная деятельность группы лиц, которые под видом продажи брендовых товаров в интернете завладевали деньгами граждан.

Осенью прошлого года киберполиция разоблачила кибермошенников, которые через фальшивый call-центр грабили счета иностранцев — на 3 млн грн.

116,5 млн грн за 6 месяцев 2020 года украли с банковских счетов украинцев мошенники. Такие данные приводит Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА.

В 2020 году значительно увеличилось количество фишинговых сайтов — до 2,11 млн, что на 25% больше, чем годом ранее.

Совместными усилиями Ассоциации ЕМА и компании 1 + 1 media в Украине заблокировано почти 200 мошеннических и фишинговых сайтов.

В прошлом году органы киберзащиты в интернет-пространстве фиксировали шквал хакерских атак. Данные показывают, что наибольшую активность мошенники проявляли примерно в середине февраля, а также в начале мая.

Влияние коронавируса на возможности кибермошенников

Коронавирус covid-19 определенно способствовал увеличению числа кибератак и самых разнообразных видов мошенничества в сети. Ведь пандемия заставила очень многих перейти на удаленную работу, закрыла людей в домах, ограничила возможности передвижения. Возросли объемы e-commerce и количество транзакций онлайн-оплаты. Люди таким образом стали более уязвимыми перед трюками киберпреступников.

Преступники широко используют психологические приемы, когда паника или недостаточная компетентность приводит к иррациональному мышлению, и люди забывают основные меры безопасности в интернете. Пользователи начинают загружать вредоносные файлы или пытаются совершать покупки на небезопасных веб-сайтах, в результате чего становятся жертвами преступников.

Для новой эры мошенничества характерны и более изощренные попытки заставить людей предоставить доступ к конфиденциальной информации. Например, в Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке возросло количество атак с помощью социальной инженерии. В частности, фишинг существенно усовершенствовался во время пандемии и теперь включает ряд вариантов кибератак, таких как целевой фишинг — атака, нацеленная на конкретную жертву с помощью персонализированного общения, и вишинга (голосового фишинга), а также фейковых сайтов.

Еще один популярный тип кибератаки — «дружеское мошенничество». Он заключается в использовании друзьями или близкими кодов и личных карточек без разрешения владельца. Для торговцев такое мошенничество может дорого стоить, ведь его трудно отследить, и чаще всего возмещение предоставляется без дальнейшего расследования дела. Говорят, что «дружественное мошенничество» сокращает объем продаж в среднем на 1%, а прибыль — на 20%.