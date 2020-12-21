Первому веб-сайту сегодня исполнилось 30 лет

Первому веб-сайту сегодня исполнилось 30 лет

Сегодня сложно себе представить жизнь без Интернета и Всемирной паутины (World Wide Web, WWW), а ведь первый сайт был запущен лишь 20 декабря 1990 года, то есть ровно 30 лет назад. Ныне количество сайтов исчисляется миллиардами, многие из них на порядки сложнее простых веб-страниц и предлагают изображения, видео, 3D-графику и самые разные услуги.

Скриншот, воссоздающий первый сайт (CERN)

Этот сайт изначально был внутренним для CERN (Европейского Совета по ядерным исследованиям). На его страницах можно было получить информацию о проекте WWW, который был создан Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners-Lee) в 1989 году. Всемирная паутина предназначалась для учёных. Для осуществления проекта изобретателем и его помощниками были созданы идентификаторы URI (и, как частный случай, URL), протокол HTTP и язык HTML. В прошлом году автор поделился мыслями относительно развития своего детища.

Первому веб-сайту сегодня исполнилось 30 лет

Тимоти Бернерс-Ли (Tristan Gregory/Redux)

Первый веб-сайт размещался изначально на компьютере NeXT самого Бернерса-Ли. 30 апреля 1993 года CERN сделал программное обеспечение World Wide Web общедоступным, а позже появилась открытая лицензия, запустившая снежный ком. В 2013 году CERN запустила проект по восстановлению этого первого веб-сайта: info.cern.ch (там же можно запустить эмулятор первого веб-браузера).

Первому веб-сайту сегодня исполнилось 30 лет

Первый веб-сервер, разработанный Тимом Бернерсом-Ли (Wired)

Кстати, к концу 1994 года Всемирная паутина насчитывала лишь 2,7 тысячи сайтов, но рост наблюдался экспоненциальный. В том году на свет появилась одна из первых поисковых систем — «Путеводитель Джерри по Всемирной паутине» (затем система была переименована в Yahoo!). В 1995 году в Интернете работало уже 23,5 тысячи сайтов, а на момент регистрации Google в 1998 году их количество достигло отметки в 2,4 млн.

Первому веб-сайту сегодня исполнилось 30 лет

kommersant.ru

В 2001 году работало уже 29,2 млн веб-сайтов. Психологический рубеж в 1 млрд сайтов был пройдён в 2016 году, но сегодня количественный рост уже остановился на отметке, близкой к 2 млрд. В настоящее время происходит уже качественное развитие, да и мобильные приложения часто оказываются куда популярнее сайтов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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