Airbnb и DoorDash повысили оценки для своих IPO

Оператор рынка аренды жилья Airbnb и сервис доставки еды и продовольственных товаров DoorDash накануне роуд-шоу для инвесторов повысили оценки для своих IPO: Airbnb — до $33 млрд, а DoorDash — до $28 млрд. Это свидетельствует о силе роста на рынке новых выпусков акций, сообщает The Wall Street Journal.

Фото: psm7.com

Что известно об IPO этих компаний

Для обеих компаний роуд-шоу пройдет не в режиме тура по США , а в онлайн-формате, на встречах в Zoom с потенциальными инвесторами.

WSJ отмечает, что Airbnb начнет свое роуд-шоу во вторник, 1 декабря, и рассчитывает выручить от $30 млрд до $33 млрд. «Это больше первоначальной оценки в $30 млрд», — отметили эксперты.

DoorDash начнет роуд-шоу на день раньше, то есть сегодня, 30 ноября, но компания также повысила диапазон с $25 до $28 млрд. «Как правило, компании и их андеррайтеры стремятся установить относительно консервативные начальные диапазоны с возможностью потенциальной цены акций на высоком уровне или выше него до начала торгов», — говорится в сообщении.

Airbnb и DoorDash выйдут на листинг в середине декабря.

Окончательные оценки для IPO компании и их андеррайтеры определят по итогам встреч с инвесторами в роуд-шоу. Размещением бумаг Airbnb занимаются Morgan Stanley и Goldman Sach, DoorDash — Goldman и JPMorgan Chase.

Что известно о самих компаниях

Обе компании продемонстрировали прибыль по итогам последнего квартала: Airbnb — после глубоких сокращений, DoorDash на фоне большого роста выручки.

Airbnb оценивалась в $31 млрд в инвестиционном раунде 2017 года, но ее рыночная стоимость снизилась до $18 млрд в начале пандемии, когда путешествия по миру фактически прекратились. «Несмотря на это люди предпочитали краткосрочную аренду жилья и бронирование. Сервис возобновил деятельность к лету, хотя и не вернулся на уровень до начала пандемии», — отмечает WSJ.

Гендиректор Airbnb Брайан Чески привлек $2 млрд заемных средств, сократил маркетинговые затраты, освободил четверть сотрудников компании и временно остановил на неопределенное время много проектов.

DoorDash благодаря пандемии нарастила свою долю на американском рынке доставки еды и продовольствия. «Сейчас это крупнейший игрок рынка в этом секторе», — отмечает WSJ. Рыночная стоимость компании выросла с $1,4 млрд в 2018 году до более чем $15 млрд в 2020-м.

IPO на американском фондовом рынке

Рекордные суммы денег, которые привлекают публичные компании в результате новых выпусков акций в связи с ростом высокотехнологичных компаний заставляют частные компании выходить на финансовые рынки.

Всего за этот год на американских биржах во время 383 IPO компании привлекли более $140 млрд.

«Это значительно выше предыдущего рекордного годового показателя, установленного на пике бума доткомов в 1999 году», — отмечает Dealogic, который проводит исследования с 1995 года.