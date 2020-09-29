Вышла нейросеть, которая умеет менять фигуру, расу и волосы

Вышла нейросеть, которая умеет менять фигуру, расу и волосы

Виртуальные примерочные — это навряд ли. Deepfake чаще всего используется в порно и создатели таких роликов будут рады обновлению алгоритма

Разработчик новой версии Deepfake — Алексей Чаплыгин, проживающий в Нидерландах. Он потратил на проект два года и сейчас представил первую версию. В ролике он показывает, что для «инъекции личности» в произвольное видео достаточно всего одной фотографии. Нейросеть сначала создает трехмерное изображение на основе лица или всего тела, а затем интегрирует его в видеоряд.

С помощью своего детища Алексей поместил Венеру авторства Боттичелли на кадры из «Пиратов Карибского моря», а лицо Анны Франк, создавшей самый известный дневник о жестокостях по отношению к евреям во время Второй мировой войны — на фотографии жизнерадостно проводящей время девушки.

Кроме того, в качестве примера работы алгоритма Чаплыгин «отправил» своих пожилых родителей в отпуск по всему миру, чего они никогда не могли себе позволить. Наконец, отдельный раздел ролика посвящен демонстрации применения Deepfake 2.0 для изменения видео, хотя результат пока еще далек от идеала.

Алексей отмечает, что как и все приложения, его разработка может быть использована как во благо — например, для виртуальных примерочных в онлайн-магазинах, так и во вред — для кражи чьей угодно личности всего по одной фотографии в Facebook. По его мнению, детекторы фэйковых изображений и видео все равно скоро появятся в каждом пакете антивирусного программного обеспечения.

Основная цель Deepfake 2.0 заключается в «примерке» самой разной одежды на свое тело. Причем можно экспериментировать как только с лицом, так и со всеми остальными основными атрибутами внешнего вида. Чаплыгин предлагает всем компаниям или инвесторам, заинтересованным в развитии технологии, профинансировать проект. Пусть он и проделал колоссальную работу лично, однако для дальнейшего улучшения необходимы дополнительные средства. Возможно, в ближайшем будущем такие программы будут установлены на смартфонах прямо с завода.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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