Минцифры запустило онлайн-гид по всем госуслугам

Министерство цифровой трансформации Украины запустило информационный интернет-портал о видах государственных услуг и возможности их получения, сообщает пресс-служба министерства.

Минцифры запустило онлайн-гид по всем госуслугам
Фото: Минфин

Что это значит

Гид доступен на сервисе госуслуг «Дія». С помощью гида каждый может узнать о том, где, как и когда можно получить определенную госуслугу. Портал также дает информацию о стоимости и перечне необходимых документов.

Функция гида

Гид предоставляет информацию о 1000 видах госуслуг, которые распределены по 17 категориях.

  • социальная защита;
  • гражданство и миграция;
  • деятельность бизнеса и гражданских формирований;
  • транспорт;
  • интеллектуальная деятельность;
  • финансы и налоги.

Гид предоставляет также информацию на случай 36 жизненных происшествий. Портал подскажет, что делать в случае покупки автомобиля, рождения ребенка или смена места жительства.

В министерстве уверяют, что список услуг в гиде будет пополняться. Весь реестр в формате базы данных можно скачать в Excel и JSON.

Важно

Новый информационный портал — официальный источник информации о госуслугах. Поэтому если органы власти требуют у вас справку, которая не указана в Гиде, вы имеете право не предоставлять ее, утверждают в Минцифры.

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