Минцифры запустило онлайн-гид по всем госуслугам
Министерство цифровой трансформации Украины запустило информационный интернет-портал о видах государственных услуг и возможности их получения, сообщает пресс-служба министерства.
Что это значит
Гид доступен на сервисе госуслуг «Дія». С помощью гида каждый может узнать о том, где, как и когда можно получить определенную госуслугу. Портал также дает информацию о стоимости и перечне необходимых документов.
Функция гида
Гид предоставляет информацию о 1000 видах госуслуг, которые распределены по 17 категориях.
- социальная защита;
- гражданство и миграция;
- деятельность бизнеса и гражданских формирований;
- транспорт;
- интеллектуальная деятельность;
- финансы и налоги.
Гид предоставляет также информацию на случай 36 жизненных происшествий. Портал подскажет, что делать в случае покупки автомобиля, рождения ребенка или смена места жительства.
В министерстве уверяют, что список услуг в гиде будет пополняться. Весь реестр в формате базы данных можно скачать в Excel и JSON.
Важно
Новый информационный портал — официальный источник информации о госуслугах. Поэтому если органы власти требуют у вас справку, которая не указана в Гиде, вы имеете право не предоставлять ее, утверждают в Минцифры.