В Иране закрыли более тысячи нелегальных майнинг-ферм

В Иране при помощи информаторов закрыли свыше 1100 майнинг-ферм, у которых отсутствовала лицензия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Financial Tribune.

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Что разрешили власти Ирана

В июле власти Ирана разрешили промышленным электростанциям майнить биткоин. Для добычи криптовалюты компаниям необходимо получить специальную лицензию и соблюдать установленные в стране тарифы.

В январе текущего года Министерство промышленности и торговли Ирана выдало более 1000 лицензий майнерам. Эксперты считали, что развитие индустрии по добыче криптовалюты принесет в экономику государства $8,5 млрд.

Появились незаконные майнеры

Все бы хорошо, но появились желающие майнить криптовалюту без официальных лицензий. Так, при помощи информаторов иранские власти закрыли уже свыше 1100 майнинг-ферм, у которых отсутствовала лицензия.

Штрафы за незаконный майнинг

По информации Cointelegraph, штраф за незаконную добычу криптовалюты в Иране составляет $2000-5000 за единицу оборудования плюс $20 000, если использовалось льготное электричество.

За достоверную информацию о нелегальных майнерах в стране полагается вознаграждение в 100 млн риалов (около $480 по курсу на данный момент).