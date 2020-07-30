Киберполиция закрыла нелегальный криптовалютный обменник

Двоим жителям Хмельницкого грозит до шести лет тюрьмы — через нелегальный сайт-обменник они осуществляли переводы криптовалют и ряда электронных валют, запрещенных в Украине, и обмен на гривну. Об этом сообщается на сайте киберполиции.

Что известно

Правонарушителями оказались двое граждан в возрасте 35 и 45 лет.

Киберполиция установила ряд счетов в банках и электронных платежных системах, через которые проводились незаконные операции.

В результате обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.