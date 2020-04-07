Foursquare и Factual объявили о слиянии
Компании Foursquare и Factual
Новая компания получила название Foursquare Labs. На посту генерального директора остался Девид Шим (David Shim).
После слияния с Factual численность персонала Foursquare превысила 400 человек.
Обе компании предлагали похожие услуги и возможности. При этом, по словам Шима, Factual располагал более качественными данными по аудитории.
Также отмечается, что объединение Factual и Foursquare создаст нового лидера на рынке геоданных – если им уже не являлся ранее Foursquare.
До эпидемии COVID-19 сегментация аудитории и офлайн-атрибуция были основными областями применения геолокационных данных. Теперь они также используются для определения того, насколько эффективными являются карантинные меры, и для отслеживания распространения коронавируса.