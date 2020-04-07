Киберполиция предупредила о фишинговых атаках под видом информирования о коронавирусе
Хакеры воруют персональные данные пользователей, переходящих по их ссылкам в сообщениях и письмах.
Киберполиция предупредила о фишинговых атаках под видом информирования о распространении пандемии коронавируса.
Во многих странах мира хакеры активизировали свои атаки с использованием вредоносного программного обеспечения, сообщили в пресс-службе Киберполиции.
Их целью является получение персональных данных для доступа к различным интернет-ресурсам: электронной почте, учетным записям в соцсетях, электронных кошельков.
"Хакеры замаскировали свои атаки под информирование граждан о развитии пандемии. Чаще всего, чтобы ввести в заблуждение, они используют в своих фишинг-рассылках ссылки на слово Corona, а также распространяют вредоносное программное обеспечение путем копирования информационных панелей организаций, которые предоставляют актуальную информацию о COVID-19", - говорится в сообщении.
Правоохранители посоветовали:
- использовать только лицензионное программное обеспечение;
- постоянно обновлять операционную систему;
- использовать антивирусные программы;
- не загружать подозрительные файлы из писем электронной почты, если вы не ждали этого письма;
- не переходить по сомнительным ссылкам;
- загружать файлы только из проверенных ресурсов.
Напомним, во Львове Служба безопасности Украины разоблачила местную жительницу, которая размещала в Интернете фейковую информацию о распространении коронавируса и нагнетала панику.