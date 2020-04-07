Киберполиция предупредила о фишинговых атаках под видом информирования о коронавирусе

Хакеры воруют персональные данные пользователей, переходящих по их ссылкам в сообщениях и письмах.

Киберполиция предупредила о фишинговых атаках под видом информирования о распространении пандемии коронавируса.

Во многих странах мира хакеры активизировали свои атаки с использованием вредоносного программного обеспечения, сообщили в пресс-службе Киберполиции.

Их целью является получение персональных данных для доступа к различным интернет-ресурсам: электронной почте, учетным записям в соцсетях, электронных кошельков.

"Хакеры замаскировали свои атаки под информирование граждан о развитии пандемии. Чаще всего, чтобы ввести в заблуждение, они используют в своих фишинг-рассылках ссылки на слово Corona, а также распространяют вредоносное программное обеспечение путем копирования информационных панелей организаций, которые предоставляют актуальную информацию о COVID-19", - говорится в сообщении.

Правоохранители посоветовали:

использовать только лицензионное программное обеспечение;

постоянно обновлять операционную систему;

использовать антивирусные программы;

не загружать подозрительные файлы из писем электронной почты, если вы не ждали этого письма;

не переходить по сомнительным ссылкам;

загружать файлы только из проверенных ресурсов.

Напомним, во Львове Служба безопасности Украины разоблачила местную жительницу, которая размещала в Интернете фейковую информацию о распространении коронавируса и нагнетала панику.