Правоохранители прекратили деятельность банды, укравшей 30 млн гривен при помощи бот-сети (фото)

Правоохранители прекратили деятельность банды, которая с помощью программы клиент-банка, установленной на пораженном компьютере, выводила деньги на банковские счета подставных лиц или переводила их в криптовалюту. Так, своими действиями фигуранты за год нанесли ущерб в сумме более 30 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киева .

“Во время проведения санкционированных судом обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, которые использовались в противоправной деятельности злоумышленников”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что преступная группировка организовала несанкционированное вмешательство в компьютерные системы банковских учреждений, физических и юридических лиц Украины и стран Европы. С целью незаконного завладения денежными средствами и путем поражения компьютерной техники вредоносным программным обеспечением фигуранты организовали бот-сеть из инфицированных компьютеров.

Изъятая техника отправлена на проведение экспертизы. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 2 ст. 361? (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса.

Им грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Напомним, что сотрудники Киберполиции провели обыски в офисах рекламных кампаний в Киеве , которых подозревает в финансировании онлайн-кинотеатров, демонстрирующих пиратский контент. По мнению правоохранителей, работники рекламных агентств занимались размещением рекламы на пиратских ресурсах и перечислением денег на электронные кошельки администраторов онлайн-кинотеатров.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве