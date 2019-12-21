Alphabet предоставит Сундару Пичаи вознаграждение акциями на $240 млн

В начале этого месяца стало известно об уходе Ларри Пейджа (Larry Page) и Сергея Брина (Sergey Brin) с должности исполнительного директора и президента Alphabet соответственно. Контроль над материнской компанией был возложен на Сундара Пичаи (Sundar Pichai) в дополнение к его роли исполнительного директора Google .

Сообщается, что новый исполнительный директор Alphabet получит $240 млн в виде премий в течение следующих трёх лет. Это самое высокое вознаграждение из когда-либо обещанных поисковым гигантом любому из своих руководителей. Согласно опубликованным в пятницу документам, заработная плата Сундара Пичаи составит $2 млн в год, начиная с 2020-го. К слову, Ларри Пейдж в той же должности получал символический $1.

По замечанию Амита Батиша (Amit Batish), менеджера по маркетингу в компании Equilar, которая отслеживает вознаграждения руководителей, гонорар Сундара Пичаи является вторым после Тима Кука (Tim Cook), которому было обещано $376 млн при поступлении на должность исполнительного директора Apple .

Сундар Пичаи проработал в Google 15 лет и теперь выступает публичным лицом компании, которая сталкивается с критикой со стороны американских законодателей, а также своих сотрудников по ряду вопросов: от конфиденциальности до монополии. Когда он занял пост руководителя Google в 2015 году, то получил годовой оклад в размере $652 500. В следующем году его доходы выросли благодаря огромному вознаграждению акциями на сумму $199 млн, которые были самыми высокими для руководителей Alphabet за всю историю компании.

Господин Пичаи широко известен тем, что сделал браузер Google Chrome успешным и рассматривался как потенциальный преемник генерального директора Microsoft Стива Баллмера (Steve Ballmer) до того, как Сатья Наделла (Satya Nadella) вступил в эту должность в феврале 2014 года.

В 2018 году Сундар Пичаи заработал почти $1,9 млн, но в основном эта сумма включала компенсацию расходов на личную безопасность и использование самолета. Базовый же оклад в этом году составлял $650 000. По данным Equilar, базовая зарплата руководителей среди крупнейших компаний США достигла $1,2 млн.



