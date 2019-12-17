Search Console предупредил о сбое в отчёте по ленте Discover

Google Search Console сообщил о сбое в работе отчёта об эффективности. В частности, проблема коснулась данных по ленте рекомендаций Discover.

Сбой повлиял на статистику за период с 8 по 13 декабря. В результате в отчёте могут отображаться неверные данные по показам и кликам.

«В связи с внутренней проблемой вы будете наблюдать спад в отчёте об эффективности по ленте Discover в течение этого периода», — говорится на странице Data Anomalies в Справочном центре Search Console.

На данный момент проблема уже решена, и начиная с 13 декабря в отчёте отображаются правильные данные.

Как и другие сбои такого рода, баг не повлиял на реальный трафик сайта и коснулся лишь отчётности.

Напомним, что отчёт с данными по ленте Discover появился в Search Console в апреле.

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