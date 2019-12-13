WordPress улучшила функционал блочного редактора

CMS-платформа WordPress значительно обновила функционал блочного редактора Gutenberg. Среди основных изменений в версии 7.1 — улучшения UI и новые возможности.

Новый приветственный интерфейс

Этот интерфейс выводится для новых пользователей редактора и помогает познакомить их с особенностями его работы. Теперь он выглядит так:

Подписи к таблицам

В новой версии редактора пользователи могут добавлять подписи к таблицам.

Разработчики также добавили в интерфейс работы с таблицами переключатель между режимами редактирования и выбора.

Режим редактирования позволяет вносить изменения в таблицу, а режим выбора – выбирать нужный элемент.

Улучшения в мобильном редактировании

Следующие два обновления коснулись интерфейса редактирования записей на мобильных устройствах.

Теперь в этом режиме есть закреплённая панель инструментов для форматирования текста:

Ещё одно улучшение – возможность выбрать несколько блоков при редактировании:

RSS

В этом релизе WordPress также убрала код совместимости с PHP 5.2 из блока RSS. Как сообщалось ранее, WP работает над тем, чтобы помочь сайтам перейти на новую версию PHP и защититься от угрозы взлома.

Производительность

Наконец, разработчики также поделились информацией о времени загрузки Gutenberg по разным версиям:

Gutenberg 7.1.0: 7,45 сек

Gutenberg 7.0.0: 6,84 сек

WordPress 5.3: 6,33 сек

Как видно по этим данным, со временем Gutenberg стал работать немного медленнее. При этом разница между версиями 7.0 и 7.1 составляет менее 1 секунды.

Напомним, что WordPress впервые представила Gutenberg в декабре 2018 года. Он стал основным нововведением в WP версии 5.0.