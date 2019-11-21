Парламент Чехии одобрил 7% налог для крупных интернет-компаний

Чешский парламент одобрил законопроект о введении 7%-го налога для крупных интернет-компаний, таких как Google и Facebook. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство финансов страны.

Предлагаемый налог покрывает доходы, получаемые от таргетированной рекламы, предоставления цифровых рынков и продажи пользовательских данных.

Налог будет применяться к тем компаниям, мировой доход которых превышает 750 млн евро в год, оборот на чешском рынке — 100 млн крон, а охват – более 200 тыс. аккаунтов пользователей.

Согласно Министерству финансов, новый налог будет принят временно, пока не будет достигнуто общее соглашение среди стран-участниц ЕС .

По оценкам ведомства, если законопроект вступит в силу в июне, то он позволит получить около 2,1 млрд крон в следующем году и около 5 млрд крон ежегодно в последующие годы.