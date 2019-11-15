Основатель Википедии Джимми Уэйлс создал соцсеть без рекламы

Основатель проекта Википедия Джимми Уэйлс (Jimmy Wales)запустил WT: Social – социальную сеть без рекламы и «кликбейта». В своем интервью Financial Times Уэйлс назвал свой проект «безумным экспериментом».

Он пояснил, что позаимствовал бизнес-модель новой соцсети у Википедии. WT: Social будет существовать на пожертвования пользователей, что позволит ей обойтись без рекламы. По мнению Уэйлса, эта схема может сработать, поскольку новое поколение потребителей готово платить за «значимый» контент в интернете. Об этом говорит успех подписок на Netflix, Spotify и The New York Times.

WT: Social была запущена в октябре, за месяц число пользователей соцсети приблизилось к 50 000. Пока в компании, которая занимается развитием соцсети, работают всего несколько человек, в том числе разработчики и менеджер сообщества. Уэйлс добавил, что не привлекал денег на запуск проекта и «начал с нуля».

Пользователи могут размещать в WT: Social ссылки на статьи и обсуждать их в ленте новостей в стиле Facebook. Темы варьируются от политики и технологий до тяжелого металла и пчеловодства. В самом верху ленты WT: Social в первую очередь показываются новые материалы. Позже WT: Social планирует добавить кнопку, которая позволит пользователям рекомендовать другим качественный контент.

Напомним, Джимми Уэйлс, сооснователь Википедии и почетный председатель фонда Wikimedia Foundation, больше известный международному сообществу википедистов как Джимбо, известен своей непримиримой позицией относительно регулирования интернета властями. При этом он согласен, что данные пользователей должны быть защищены, а ответственность за их конфиденциальность должна быть передана частным компаниям, которым надлежит гораздо серьезнее относиться к защите данных пользователей.

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