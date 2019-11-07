Законопроект о криптовалютных активах вводит определение базовых понятий, связанных с криптосферой, - Жмеренецкий

В Раде создано объединение из 50 депутатов, которые разбираются в блокчейне.

Законопроект о криптовалютных активах вводит определение базовых понятий, связанных с криптосферой, - Жмеренецкий
Алексей Жмеренецкий
Фото: Макс Требухов

Законопроект, подготовленный депутатским объединением Blockchain4Ukraine в парламенте, содержит определение всех базовых понятий, связанных с криптосферой и вводит категориальный аппарат в правовое поле.

Об этом в ходе круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?" в Институте Горшенина заявил председатель депутатского объединения Blockchain4Ukraine, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Алексей Жмеренецкий.

“В предыдущей каденции ВР несколько депутатов взялись за то, чтобы предоставить законопроекты в сфере регулировании крипты. Вокруг них объединились части криптосообщества, которые имели разные взгляды. Одни выступали за полный мораторий на вмешательство государства в сферу, а другие немного жестко подошли к регулированию, регуляторам и налоговым ставкам. В итоге сообщество раскололось, и в предыдущей каденции ВР это было политически неосуществимо и не было на повестке дня. В нынешней каденции, как оказалось, огромный процент депутатов знает о том, что такое криптовалюта, блокчейн и очень заинтересованы в том, чтобы урегулировать эту сферу. Кто-то пришел из IT-сферы, кто-то из маркетинга, кто-то просто современный человек. В итоге мы создали межфракционное объединение из 50 народных депутатов, которые точно разбираются в блокчейне, но я вижу потенциал, чтобы расширить наше комьюнити до 70 человек, которые понимают важность блокчейна. В итоге мы вместе с BRDO взяли наработки прошлых групп и криптоассоциаций и синтезировали из всего наиболее компромиссный вариант законопроекта по налоговому регулированию. Он содержит определение всех базовых понятий, связанных с криптосферой, вся терминология, которая нужна юристам и судам, чтобы игроки рынка могли заключать контракты, действовать в судах и быть защищенными в правовой плоскости. Игроки рынка не могли ранее легализировать свою деятельность и защищать права в судах. Наш законопроект наконец вводит категориальный аппарат в правовое поле”, - подчеркнул Алексей Жмеренецкий.

Также, по словам Жмеренецкого, межфракционное объединение Blockchain4Ukraine работает над законопроектами, связанными с противодействием отмыванию денег в криптосфере.

“Из последних достижений - внедрение норм FATF по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Мы приняли в первом чтении законопроект по внедрению этих норм и мы до второго чтения довнесем те нормы, которые выработало криптосообщество и укрепим этот документ. Следующий этап - мы готовы подавать проект про токенизацию, что позволит любой компании, государственной или частной, проводит коммерческие операции в виде криптоакций - токенов. Мы упростим выход компаний на ICO и привлечение инвестиций и сделаем этот проект глобальным”, - сказал Алексей Жмеренецкий.

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