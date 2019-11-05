Airbnb добавил поддержку украинского языка

Сервис Airbnb добавил поддержку 31 новых языков, в том числе украинского. Об этом сообщает FastCompany, пишут AIN.UA

Теперь Airbnb поддерживает 62 языка.

В компании отмечают, что сейчас сервисом могут пользоваться около 4 млрд людей на родном языке.

Кроме украинского Airbnb также добавил армянский, эстонский, латвийский, литовский, грузинский и другие.