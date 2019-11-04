Голосовые записи с умных колонок Echo Dot станут уликой в деле об убийстве

Полиция снова прибегла к возможности использовать голосовые записи Alexa в рамках расследования. Правоохранители в Халландейл-Бич (штат Флорида) использовали ордер на обыск, чтобы собрать записи Alexa из двух портативных колонок Echo Dot по делу об убийстве. Впрочем, на этот раз органы правопорядка уже не ждут большого объёма полезной информации.

Следователи хотят знать, не уловили ли случайно умные динамики стычку между Адамом и Сильвией Криспо (Adam and Silvia Crespo) в июле. Адам утверждает, что его жена умерла от колотого ранения в грудную клетку в результате несчастного случая, но детективы хотят знать, предшествовала ли этому ссора между супругами. При множественных возгласах и криках алгоритм вполне может ошибочно среагировать на голосовую команду и сохранить в архиве короткую запись.

В отличие от первого убийства в Арканзасе, полиция Халландейла не ожидает полной аудиозаписи. В ордере на обыск указано, что полицейские получили записи Amazon Echo с голосовыми командами Alexa. По всей видимости, они надеются, что кто-то из участников инцидента мог случайно вызвать работу голосового помощника. При этом адвокат Адама Криспо, Кристофер О'Тул (Christopher O'Toole) рад, что к делу приобщены записи Alexa, поскольку полагает, что это поддержит версию событий его клиента.

Как и ранее, Amazon в своем заявлении подчеркнула, что не передаёт информацию о клиентах, если это не предписано юридически обоснованным и обязательным для исполнения решением суда, а также противостоит чрезмерным или иным неуместным запросам.

Полиция вряд ли готова проигнорировать эти материалы, особенно если улик недостаточно. Но на фоне возрастающей популярности умных колонок, приходит всё большее понимание их ограничений. Более того, некоторые пользователи следят за своими данными. Например, владелец Alexa может удалить сделанные за день голосовые записи. Хотя многие люди не нуждаются в таких действиях, есть вероятность, что любые соответствующие архивы исчезнут, прежде чем полиция сможет их прослушать. А для последней, возможно, останется лишь сам факт удаления записей в определённое время, что тоже может служить косвенной уликой.



